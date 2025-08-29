جفاف تاريخي يهدد الحياة في شارباژير بالسليمانية

يقول المزارع من قرية هرمين إن الجفاف دمر محاصيلهم من العنب واللوز والكمثرى، مضيفًا أنهم لم يعد لديهم ماء لسقاية حيواناتهم.نهر سركفا يتحول إلى أرض قاحلةأحد أبرز مظاهر الكارثة هو جفاف نهر سركفا، الذي كان يتدفق بقوة في قريتي سنك وواجه. ويصف السكان النهر بأنه تحول من مصدر جذب للسياح إلى مجرد أرض جافة وصلبة.ويؤكد ، عضو سنك، أنه لم يسمع من أجداده عن جفاف هذا النهر من قبل، معبرًا عن ألمه لرؤية البساتين والأنهار تجف.وبالإضافة إلى الأضرار الزراعية والسياحية، تسبب جفاف النهر في نفوق مئات الأسماك التي لم تتمكن من العيش في المياه الشحيحة، بحسب وسائل اعلام كردية.تعتمد أكثر من 20 قرية في شارباژير على مياه النهر للزراعة وتربية الحيوانات، ولكن الآن يلجأ السكان إلى حلول مكلفة وصعبة مثل حفر الآبار وشراء المياه بالصهاريج. ورغم قسوة الوضع، لا يزال سكان المنطقة يأملون في قدوم ماطر ينهي هذه الأزمة ويعيد الحياة إلى المنطقة.