نينوى.. ضبط (13) متهماً بالتجاوز على عقارات الدولة وتعقيب معاملات

وأوضحت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلّفاً في مُديريَّة تحقيق ، تمكَّن من ضبط (12) مُتَّهماً بالتجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى دائرة عقارات الدولة / وزارة الماليَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بالتجاوز على المال العام وأقدموا على بناء دورٍ سكنيَّةٍ على العقار الذي تبلغ مساحته (5) دوانم ويقع في موقعٍ تجاريٍّ مُتميِّزٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".وأشارت إلى أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة المنطقة الشماليَّة، قام بضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بتعقيب المعاملات داخل المُديريَّة مُتلبّساً بحيازة معاملاتٍ لإنجازها، لافتةً إلى مُساومته أصحاب العجلات المُحمَّلة بالبضائع الداخلة لمدينة ضمن إحدى سيطرات المحافظة؛ لغرض إدخالها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ مقابل الحصول على مبالغ ماليَّةٍ منهم".وأضافت انَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين المُنفّذتين بموجب مُذكّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٥٤) لسنة ٢٠٠١، وأحكام المادة (308) من قانون العقوبات".