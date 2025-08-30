انتخاب طالباني رئيسا لتحالف في العالم العربي

انتخب مؤتمر الاجتماعي في العالم العربي، رئيس الكوردستاني، رئيسا للتحالف.

جاء ذلك في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر الذي بدأ يوم 27 آب الحالي في واستمر لمدة 4 أيام، بحضور العديد من الشخصيات، السياسية الكردستانية والعراقية والدولية والعربية.

وتوج المؤتمر بانتخاب رئيس ، بالإجماع، رئيسا للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي للدورة الحالية، وفق بيان صادر عن المؤتمر.