"ما لذّ وطاب".. المواكب الحسينية تواصل العطاء في سامراء (صور)

ونشرت العتبة مجموعة من الصور تبين جهود المواكب الحسينية في تقديم خدماتها للزائرين، مؤكدة ان عدد المواكب يقدر بـ950 موكبا.وقبيل يوم واحد من موعد ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، يستمر توافد الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات والبلدان صوب مدينة لإحياء هذه الذكرى الأليمة.أدناه مجموعة من الصور: