"ما لذّ وطاب".. المواكب الحسينية تواصل العطاء في سامراء (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
محاولة اغتيال تستهدف شخصيات في يافا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539069-638922304498379737.jpeg
"ما لذّ وطاب".. المواكب الحسينية تواصل العطاء في سامراء (صور)
محليات
2025-08-31 | 05:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
320 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تواصل المواكب الحسينية في مدينة
سامراء
تقديم الخدمات المتنوعة لزوار العتبة العسكرية بذكرى استشهاد الإمام
الحسن العسكري
عليه السلام.
ونشرت العتبة مجموعة من الصور تبين جهود المواكب الحسينية في تقديم خدماتها للزائرين، مؤكدة ان عدد المواكب يقدر بـ950 موكبا.
وقبيل يوم واحد من موعد ذكرى استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، يستمر توافد الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات والبلدان صوب مدينة
سامراء
لإحياء هذه الذكرى الأليمة.
أدناه مجموعة من الصور:
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في البصرة.. المواكب الحسينية تستعد لاستقبال زوار الأربعين
15:00 | 2025-07-20
تعليمات العتبة الحسينية لتنظيم مشاركة المواكب في الزيارة الأربعينية
03:07 | 2025-07-19
المواكب الحسينية تقوم بنصب سرادق العزاء في كربلاء
05:04 | 2025-07-01
وزير الداخلية يوجه بمنع المظاهر المسلحة بحجة حماية المواكب الحسينية
07:53 | 2025-06-26
مواكب
سامراء
الحسن العسكري
استشهاد
السومرية نيوز
حسن العسكري
سومرية نيوز
السومرية
الحسيني
حسينية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
دوليات
45.34%
05:59 | 2025-08-30
وفاة ترامب.. ترند يجتاح منصة (X)
05:59 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
21.11%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
17.39%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
اقتصاد
16.17%
03:34 | 2025-08-30
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لاسعار صرف الدولار
03:34 | 2025-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
علناً
معاناة محافظة البصرة وفساد عقود الارصفة النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
Celebrity
الممثلة سارة البحراني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-08-28
اخترنا لك
السفير الياباني يكشف للسومرية: قدمنا دعمًا ماليًا كبيراً للعراق بلغ 21 مليار دولار
07:19 | 2025-08-31
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
"العراق الأخضر" يكشف: العراق تعرض لـ"خديعة كبيرة" في الإطلاقات المائية من تركيا!
06:21 | 2025-08-31
كلية عراقية تقر تدريس مدوّنة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قسم القانون
05:17 | 2025-08-31
مذكرة تفاهم بين العراق واليابان لتطوير التعليم والبرامج التكنولوجية
04:59 | 2025-08-31
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين
04:51 | 2025-08-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.