حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539122-638922576149102704.jpg
السوداني: سامراء مثال للنسيج المجتمعي المتماسك لكنها تحتاج لدعم مضاعف
محليات
2025-08-31 | 13:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، ان أن
سامراء
هي مثال للنسيج المجتمعي المتماسك، لهذا هي تحتاج إلى دعم مضاعف.
وذكر بيان لمكتبه، انه "أجرى رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر
قيادة العمليات المشتركة
، لمتابعة سير الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام
الحسن العسكري
(عليه السلام) في مدينة
سامراء
، بحضور نائب
قائد العمليات المشتركة
".
واطلع عبر دائرة تلفزيونية، على "تقرير بشأن الموقفينِ الأمني والخدمي وما يمكن تقديمه في سبيل إنجاح خطة الزيارة، وذلك عبر شرح مفصل قدمه كل من السادة رئيس
هيئة الحج والعمرة
، وقائد
منطقة سامراء
، ورئيس اللجنة الخدمية في
اللجنة العليا
للزيارات المليونية، وقائمقام قضاء سامراء".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بجهود القائمين على الزيارة من القوات الأمنية والجهد الخدمي والجهد الساند من الوزارات والهيئات، مشددا على ضرورة تواجد القادة والمسؤولين في قواطع المسؤولية بشكل ميداني في المحاور المؤدية إلى سامراء لحين انتهاء الزيارة، وبذل الجهود من قبل
هيئة الحج
والعمرة والجهات الساندة في ما يخص التفويج العكسي للزائرين".
وأكد
السوداني
أن "سامراء هي مثال للنسيج المجتمعي المتماسك، لهذا هي تحتاج إلى دعم مضاعف، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وتوسعة سامراء سيعرض قريباً على مجلس الوزراء بعد إكمال جميع الكشوفات والمخططات لتطوير المدينة".
