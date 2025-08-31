السوداني: سامراء مثال للنسيج المجتمعي المتماسك لكنها تحتاج لدعم مضاعف

وذكر بيان لمكتبه، انه "أجرى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر ، لمتابعة سير الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام) في مدينة ، بحضور نائب ".واطلع عبر دائرة تلفزيونية، على "تقرير بشأن الموقفينِ الأمني والخدمي وما يمكن تقديمه في سبيل إنجاح خطة الزيارة، وذلك عبر شرح مفصل قدمه كل من السادة رئيس ، وقائد ، ورئيس اللجنة الخدمية في للزيارات المليونية، وقائمقام قضاء سامراء".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بجهود القائمين على الزيارة من القوات الأمنية والجهد الخدمي والجهد الساند من الوزارات والهيئات، مشددا على ضرورة تواجد القادة والمسؤولين في قواطع المسؤولية بشكل ميداني في المحاور المؤدية إلى سامراء لحين انتهاء الزيارة، وبذل الجهود من قبل والعمرة والجهات الساندة في ما يخص التفويج العكسي للزائرين".وأكد أن "سامراء هي مثال للنسيج المجتمعي المتماسك، لهذا هي تحتاج إلى دعم مضاعف، مشيراً إلى أن مشروع تطوير وتوسعة سامراء سيعرض قريباً على مجلس الوزراء بعد إكمال جميع الكشوفات والمخططات لتطوير المدينة".