الضوئي جاهز.. الاتصالات تمهل 5 مناطق في تكريت 29 يوما قبل "اختفاء الواي فاي"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي المتضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين ونظراً لجهوزية واستكمال مد شبكات الكابل الضوئي الواصل للمنازل FTTH في / تقرر اطفاء خدمة (Wi-Fi)في المناطق المدرجة في ادناه و خلال فترة اقصاها 29 يوم ابتداء من تاريخ بدء الاعلان 1/9/2025 الى تاريخ 29/9/2025 ."وأضافت "ولذلك نهيب بمواطنينا الأعزاء بضرورة تحويل الخدمة على شبكة الكابل الضوئي FTTH والتزود بالخدمة من الشركاء الرسميين مع ( شركة ، شركة سوبرسيل) خلال الفترة المحددة اعلاه لضمان استمرار خدمة وتجنبا لأي انقطاع مفاجئ للخدمة".وتابعت أن " للاتصالات والمعلوماتية احدى تشكيلات وزارة الاتصالات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين والتعليمات بحق الشركات واصحاب الابراج المخالفة ببث خدمة (Wi-Fi) في تلك المناطق بعد انتهاء المدة أعلاه".اسماء المناطق التي سيتم اطفاء ابراج الـ(Wi-Fi) فيها :حي الشيشينالجمعية الاولىالجمعية الثانيةحي المعلمينحي القضاة