السومرية نيوز
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539155-638923092271594779.jpg
الضوئي جاهز.. الاتصالات تمهل 5 مناطق في تكريت 29 يوما قبل "اختفاء الواي فاي"
محليات
2025-09-01 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
195 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الاتصالات
، اليوم الاثنين، عن منح مهلة 29 يوما لـ 5 مناطق في مدينة
تكريت
مركز
محافظة صلاح الدين
قبل قطع خدمة الواي فاي، مؤكدة جاهزية واستكمال مد شبكة الكابل الضوئي في هذه المناطق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي المتضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين ونظراً لجهوزية واستكمال مد شبكات الكابل الضوئي الواصل للمنازل FTTH في
محافظة صلاح الدين
/
تكريت
تقرر اطفاء خدمة (Wi-Fi)في المناطق المدرجة في ادناه و خلال فترة اقصاها 29 يوم ابتداء من تاريخ بدء الاعلان 1/9/2025 الى تاريخ 29/9/2025 ."
وأضافت "ولذلك نهيب بمواطنينا الأعزاء بضرورة تحويل الخدمة على شبكة الكابل الضوئي FTTH والتزود بالخدمة من الشركاء الرسميين مع
وزارة الاتصالات
( شركة
ايرثلنك
، شركة سوبرسيل) خلال الفترة المحددة اعلاه لضمان استمرار خدمة
الانترنت
وتجنبا لأي انقطاع مفاجئ للخدمة".
وتابعت أن "
الشركة العامة
للاتصالات والمعلوماتية احدى تشكيلات وزارة الاتصالات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق القوانين والتعليمات بحق الشركات واصحاب الابراج المخالفة ببث خدمة (Wi-Fi) في تلك المناطق بعد انتهاء المدة أعلاه".
اسماء المناطق التي سيتم اطفاء ابراج الـ(Wi-Fi) فيها :
حي الشيشين
الجمعية الاولى
الجمعية الثانية
حي المعلمين
حي القضاة
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
