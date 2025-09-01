العدل: مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " دائرة رعاية القاصرين أقامت احتفالية لتكريم القاصرين المتميزين للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك في مبنى الوزارة بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية ، ومدير عام دائرة رعاية القاصرين السيدة هند عبد جميع، فضلًا عن عدد من موظفي الوزارة".وتابعت، ان " صادق على مشروع تعديل رعاية القاصرين الذي أوجد حلولًا عادلة لمشكلة أموالهم بما يؤمّن حمايتها وتنميتها"، لافتة الى ان " التعديلات شملت معالجة الأموال المودعة قبل عام 1990 والتي فقدت قيمتها المادية بسبب الوضع السياسي آنذاك، فضلًا عن تعديل مادة تتعلق باستثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح بعد أن كانت تستثمر في مشاريع محدودة لا تحقق نفعًا لهم، إضافةً إلى إدراج مواد تتعلق بالجانب الإنساني من خلال رعايتهم اجتماعيًا وثقافيًا ومعنويًا".وأضافت أنه " أنجزنا مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين، وقد صوّت مجلس الوزراء عليه بعد تدقيقه من قبل ، وهو الآن معروض أمام بانتظار التصويت عليه لبدء العمل به تماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية".