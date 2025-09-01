تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد

وجاءت تسعيرة الأمبير وفق نوع التشغيل:. التشغيل النهاري ( 10:00 صباحاً – 12.00 ليلا ) ( 7000) دينار للأمبير الواحد.التشغيل الليلي 12.00 ظهراً – 6.00 صباحا) (9000) دينار للأمبير الواحد.-التشغيل الذهبي المتناوب مع انقطاع الكهرباء الوطنية للمولدات التي تمتلك حصة وقودية ( 14000) دينار للأمبير الواحدوللمولدات التي لا تمتلك حصة وقودية ( 16000) دينار للأمبير الواحد.