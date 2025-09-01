العثور على 116 قطعة أثرية في بابل وتسليمها للمتحف العراقي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "قسم شرطة حماية آثار وتراث قام بالانتهاء من تأمين الحماية لخمس بعثات تنقيبية في المحافظ".وأضافت أن "القسم أمّن تسليم قطع أثرية تم العثور عليها أثناء التنقيب من قبل مفتشية آثار وتراث المحافظة، والتي يبلغ عددها 116 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام إلى المتحف العراقي بموجب محضر ضبط أصولي".