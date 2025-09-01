اليابان تراجع احتياجات قطاع الكهرباء العراقي

وذكر بيان لحكومة اطلعت عليه ، إن "وزير كهرباء الإقليم استقبل رئيس وحدة في برنامج الإنمائي (UNDP)، تشينامي ييجوتشي، والوفد المرافق له".وأشاد ييجوتشي بتطبيق نظام العدادات الذكية في إقليم ، لافتاً إلى أن "وكالة (JICA) تجري حالياً مراجعة لاحتياجات قطاع الكهرباء في ".وأشار إلى "تعهد (UNDP) المستمر مواصلة خدمته كجهة مشرفة على مشاريع القروض اليابانية في العراق".