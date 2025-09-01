أحدهم طفل كان على الطريق.. مصرع 3 اشخاص بحادث مروع في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "حادث تصادم بين مركبتين صالون نوع (تاهو وسيدان)، في منطقة محلة العرب بقضاء ، أسفر عن مواطنين اثنين".وأضاف المصدر، أن "الضحية الأولى هو مواطن من مواليد عام 1970، من سكنة - ، والذي توفي متأثراً بإصابته في الرأس جراء الحادث".وأشار الى ان "طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات مجهول الهوية لقي مصرعه في ذات الحادث كان على طريق الحادث"، مبيناً أنه "تم نقل الضحيتين إلى المستشفى، فيما باشرت القوات الأمنية في مركز شرطة العرب بإجراءاتها اللازمة بشأن الحادث".