محافظة تدخل الثلاثينية والأجواء تبتسم للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "طقس ايام الخميس والجمعة والسبت المقبلة ستكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".