تعيينات جديدة.. استحداث اقسام جديدة في المدارس

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة للصحيفة الرسمية تابعته ، أن "وزارته تسعى لتعزيز الجانب الصحي والنفسي للطلبة والتلاميذ من خلال استحداث صحية بالمدارس"، مؤكداً "قرب تعاقدها مع خريجي المجموعة الطبية وكليات التمريض لرفد هذه الوحدات بالملاكات الطبية التي سينطلق عملها مع بدء العام الدراسي (2025 - 2026)".وأضاف أن "شرط التعاقد مع هذه الشريحة سيكون مع غير المعينين منهم لدعم خريجي المجموعة الطبية وكليات التمريض"، مشيراً إلى "إيلاء وزارته للجانبين الصحي والنفسي الخاص بالتلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية كافة".وأكد "إعدادها استراتيجية خاصة بالصحة المدرسية والتنسيق مع "، لافتا الى ان "مهام الوحدات الصحية في المدارس، ستتضمن إقامة برامج وحملات توعية خاصة بالدعم الصحي والنفسي للطلبة والتلاميذ وبدعم من المنسق الصحي في المستوصفات القريبة من المدارس، كاشفاً في السياق ذاته، عن التنسيق مع وزارة تربية الإقليم، لتطوير الواقع البيئي والصحي".