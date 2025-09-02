العراقيون على موعد مع ظاهرة نادرة.. ترقبوا يوم 7 أيلول

وقال في تصريح تابعته ، إن "سماء تستعد لاستقبال حدث فلكي مهم كما يسمى بالأوساط الشعبية بالقمر الدموي، وذلك خلال السابع من أيلول الجاري الموافق مساء يوم الأحد المقبل، وهي ظاهرة الخسوف الكلي للقمر وسيكون الخسوف مرئياً، ويمكن بالعين المجردة في العراق وكافة دول قارة ".وأضاف، "سيستغرق الخسوف مدة زمنية تصل إلى 5 ساعات عند احتساب كافة المراحل التي سوف يمرّ فيها".