حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
تفاصيل خطة بستة محاور لمواجهة التغيرات المناخية في العراق
محليات
2025-09-02 | 03:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
180 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعدت
وزارة التخطيط
، خريطة طريق متكاملة من ستة محاور رئيسة تهدف إلى مواجهة تحديات التغيرات المناخية في البلاد، والحدِّ من تأثيراتها في المستويات المحلية والدولية.
المتحدث باسم الوزارة
عبد الزهرة الهنداوي
، أفاد بأن وزارته أعدت خطة خمسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تركز على تعزيز الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي من خلال توظيف الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق استجابة فاعلة لمختلف المتغيرات، وبما يتناسب مع الأنشطة القطاعية في كل منطقة
وأضاف أن المحور الأول، يتطلب العمل على تفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المعنية، واستكمال الوثائق الوطنية ذات الصلة، إلى جانب تطوير القدرات المعرفية الوطنية بما يمكِّن البلاد من مجابهة المخاطر البيئية والمناخية.
وتابع الهنداوي أن المحور الثاني يركز على نشر الوعي البيئي، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمياه عبر ضمان توفير مياه الشرب الآمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى تأمين
الطاقة الكهربائية
وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة بهدف تطوير المصادر غير التقليدية للمياه.
وأردف أن المحور الثالث يتضمن مواجهة التصحُّر والحفاظ على الغطاء النباتي، فيما يُعنى المحور الرابع، بإدارة المخلَّفات الخطرة، أما الخامس فيركز على الحدِّ من فقدان التنوع البيولوجي، فيما يشمل المحور السادس توفير قاعدة بيانات بيئية متكاملة بهدف صياغة السياسات البيئية وتحويلها إلى مشاريع تنفيذية.
وأشار المتحدث باسم التخطيط، إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع مبادرات أخرى على مستوى الدولة لمكافحة آثار التغير المناخي، مبيناً أن أمانة
بغداد
باشرت بالفعل بمشروع الحزام الأخضر غرب العاصمة، لزراعة 250 ألف شجرة معمِّرة بمرحلته الأولى للحدِّ من التصحر وتقليل العواصف الترابية وزيادة المساحات
الخضراء
.
وأكد أن خريطة الطريق التي وضعتها وزارته، تمثل إطاراً عملياً لتنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم ببناء منظومة وطنية متكاملة للتكيُّف مع التغيرات المناخية، مع ضمان تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والتنمية في البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
