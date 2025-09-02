الازدحامات تعود الى بغداد مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد

المشهد الذي بات مألوفاً للسكان يومياً يثير تساؤلات عن جدوى المشاريع الأخيرة، ومدى فاعلية الخطط المرورية في مواجهة التزايد الكبير بأعداد المركبات والحركة السكانية.أسباب الأزمة الحاليةويرى مختصون في الشأن المروري أن عودة الاختناقات المرورية مرتبطة بعدة عوامل متزامنة منها زيادة أعداد السيارات بشكل ملحوظ، نتيجة استيراد مركبات جديدة وغياب سياسات فعالة لتنظيم دخولها إضافة الى التحضيرات للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت العوائل بإعادة ترتيب جداولها اليومية، ما رفع من حركة المركبات في ساعات الذروة خصوصاً قرب المدارس والجامعات ومحدودية النقل العام، إذ ما زال الاعتماد الأكبر على المركبات الخاصة وسيارات الأجرة، مع غياب منظومة حديثة للنقل الجماعي، فضلا عن ضعف الوعي المروري وغياب الالتزام بقواعد السير لدى بعض السائقين، الأمر الذي يزيد من الاختناقات في تقاطعات وشوارع مركزية".مشاريع التوسعة والمجسرات.. هل تكفي؟وخلال الفترة الماضية، افتتحت عدة مشاريع من أبرزها مجسرات جديدة في جانبي مع توسيع مقاطع من الطرق الرئيسة في أحياء الشعلة، الدورة، والزعفرانية وصيانة شوارع متضررة وإعادة تأهيل الأرصفة والجسور".ورغم هذه الجهود، فإن الزخم المروري لم يتراجع بالشكل المطلوب. ويرى مراقبون أن "المشاريع الهندسية وحدها لا تكفي إذا لم ترافقها إجراءات تنظيمية وحلول مستدامة في النقل العام".انعكاسات اجتماعية واقتصاديةوأزمة الازدحامات اليومية لا تقتصر على الجانب المروري فقط، بل تلقي بظلالها على حياة المواطنين منها تأخير الموظفين والطلبة عن دوامهم وزيادة استهلاك الوقود وتكاليف النقل وارتفاع معدلات التلوث الناتج عن انبعاثات المركبات المتوقفة لفترات طويلة والتأثير على إنتاجية العمل وحركة النشاط الاقتصادي في الأسواق.مقترحات الخبراءويشير مختصون إلى أن "الحلول لا بد أن تتضمن إعادة تفعيل النقل الجماعي عبر حافلات حديثة ومترو المؤجل منذ سنوات وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المرور تعتمد على الإشارات الضوئية المبرمجة مركزياً وكاميرات المراقبة وتحديد أوقات خاصة للشاحنات الكبيرة لتقليل زخمها في ساعات الذروة مع توعية المواطنين وتشديد الإجراءات على المخالفين لضمان انسيابية أفضل لحركة السير".ومع عودة مئات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم خلال الأسابيع المقبلة، يتوقع أن تبلغ الازدحامات ذروتها، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للتخفيف منها.وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الحكومية استمرارها بتنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية، يبقى المواطن يتطلع إلى حلول ملموسة تترجم على أرض الواقع.