Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فودافون.. هل تغيّر قواعد اللعبة بقطاع الاتصالات في العراق؟

محليات

2025-09-02 | 08:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فودافون.. هل تغيّر قواعد اللعبة بقطاع الاتصالات في العراق؟
232 شوهد

السومرية نيوز – محلي
على مدى عقدين تقريباً ظلّ قطاع الهاتف النقال في العراق تحت هيمنة ثلاث شركات خاصة: زين العراق(Zain Iraq) التابعة لمجموعة زين الكويتية، وآسياسيل (Asiacell) التي تسيطر عليها مجموعة (Ooredoo) القطرية، وكوريك تليكوم Korek Telecom المرتبطة بمستثمرين محليين.

هذا الوضع جعل المنافسة محدودة، والأسعار أعلى من دول الجوار، مع تباين واضح في جودة الخدمة بحسب تقارير هيئة الإعلام والاتصالات في العراق.
في 31 اب 2025، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسمياً تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال كشركة مساهمة عامة، مملوكة لثلاث جهات حكومية هي: صندوق تقاعد موظفي الدولة، والمصرف العراقي للتجارة (TBI)، وشركة السلام العامة التابعة لوزارة الاتصالات، وأكدت الحكومة أيضاً نيتها طرح جزء من أسهم الشركة لاحقاً للاكتتاب أمام المواطنين لتعزيز المشاركة الشعبية في رأس المال وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.
شراكة مع فودافون: خبرة عالمية دون تنازل عن الملكية
اختارت الحكومة شركة فودافون كشريك تقني وتشغيلي بعد مفاوضات طويلة.
الشراكة جاءت وفق نموذج Partner Market (السوق الشريك) الذي يمنح العراق استخدام العلامة التجارية لمدة 20 عاماً، مع تقديم فودافون خدمات فنية وتجارية وتدريبية مقابل رسوم ثابتة. ولا تمتلك شيئاً من الأسهم، ما يحافظ على ملكية الشركة بيد الدولة العراقية.
كما ستتولى فودافون الإشراف المباشر على التشغيل والتدريب لفترة تمتد بين 7 و10 سنوات، بهدف نقل الخبرة العالمية إلى الكوادر العراقية حتى تتمكن من إدارة الشبكة بكفاءة لاحقاً، وهذه الصيغة تُعتبر نقطة قوة، لأنها تضمن الاستفادة من خبرة شركة عالمية دون الوقوع في فخ السيطرة الأجنبية.
الفوائد الاقتصادية للعراق
وجود مشغّل وطني يعني أولاً أن أرباح القطاع لن تذهب فقط للشركات الخاصة، بل ستعود مباشرة إلى خزينة الدولة وصندوق التقاعد، وهو ما أكدت عليه وزارة الاتصالات عند توقيع عقد التأسيس. هذا ينعكس على استدامة دفع الرواتب التقاعدية وربما تحسينها مستقبلاً.
إلى جانب ذلك، فإن المشروع يمثل نقلة في سياسة تنويع الإيرادات غير النفطية، إذ يُضيف قطاع الاتصالات كمصدر دخل مهم إلى جانب النفط.
كما حصلت الشركة على حق إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) بشكل حصري لمدة ثلاث سنوات. هذه التقنية ليست مجرد خدمة للمشتركين الأفراد، بل ركيزة لتطوير قطاعات النفط والغاز، الصناعة، الصحة الرقمية، التعليم عن بعد، والمدن الذكية. فزمن الاستجابة المنخفض وسرعات البيانات العالية يفتحان الباب أمام تطبيقات اقتصادية جديدة ستدعم النمو المحلي.
إضافة لذلك، فإن دخول مشغّل رابع مدعوم من الدولة يدفع الشركات الثلاث الأخرى إلى إعادة تقييم استراتيجياتها.
الحكومة صرّحت أن الهدف هو إشعال المنافسة لمصلحة المواطن، ما يعني أن السوق ككل سيستفيد عبر ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية وخفض الأسعار.
الفوائد المباشرة للمواطن
بالنسبة للمواطن العراقي، يَعِد المشروع بتحسين ملموس في الحياة اليومية. أول الفوائد هي الخدمة الأسرع والأكثر استقراراً. تقنية توفّر سرعات إنترنت مضاعفة عشرات المرات مقارنة بالجيل الرابع، مع مكالمات أوضح وفيديو مستقر دون انقطاع.
ثاني الفوائد تتعلق بالأسعار، فوزارة الاتصالات أكدت أن الشركة الوطنية ستطرح باقات أقل كلفة من أسعار السوق الحالية، مع امتيازات خاصة للمتقاعدين كون صندوقهم مساهماً في رأس المال، ما يخفف العبء المالي عن العائلات ويجعل الاتصالات أكثر عدالة.
الفائدة الثالثة هي توفير خيار جديد للإنترنت المنزلي اللاسلكي عبر شبكة 5G، كبديل عن شبكات Wi-Fi المحلية الضعيفة التي يعاني منها الكثير من العراقيين.
إلى جانب ذلك، هناك بُعد سيادي وأمني مهم. لأول مرة يعرف المواطن أن بياناته تُدار وتُخزّن داخل العراق تحت إشراف حكومي مباشر، ما يقلل من مخاطر التحكم الخارجي ويمنحه ثقة أكبر بالخصوصية.
وأخيراً، المشروع يفتح فرص عمل حقيقية للشباب العراقي. وزارة الاتصالات أعلنت أن المئات من الخريجين سيُدرّبون ويوظّفون في الشركة الجديدة، ما يعني تقليل البطالة وبناء رأس مال بشري وطني في قطاع متطور.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
Play
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Play
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Live Talk
Play
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Play
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
Play
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-02
من الأخير
Play
من الأخير
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
Play
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-01
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
Play
طلبات 1-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Play
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Live Talk
Play
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Play
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
Play
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
Play
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
Play
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31

اخترنا لك
نسيته سائقة الخط في السيارة.. مصادر تروي كيفية وفاة الطفل "آدم" غربي بغداد
09:02 | 2025-09-02
أبو رغيف يؤكد سعي العراق لتحقيق نظام رقمي متكامل وبيئة ابتكارات آمنة
08:53 | 2025-09-02
التعليم تطلق التقديم إلى كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد
06:58 | 2025-09-02
"عودة قريبة للبشير شو".. البشير يسخر من فكرة عودة أمريكا لتغيير النظام ويتحدث عن الحشد
05:13 | 2025-09-02
الازدحامات تعود الى بغداد مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد
04:17 | 2025-09-02
صيدليات البصرة بين نار التسعيرة الرسمية وسعر المذاخر.. أزمة تتفاقم!
04:09 | 2025-09-02

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.