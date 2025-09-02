أبو رغيف يؤكد سعي العراق لتحقيق نظام رقمي متكامل وبيئة ابتكارات آمنة

وقال ، خلال كلمته في الجلسة الاولى لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR-25)، أن "تنسيق في قطاع الاتصالات أمر مهم لتعزيز البنى التحتية الرقمية بوصفها مرتكزات أساسية لتمكين الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مخرجاتها في الداخل والخارج، لافتاً الى أن يعمل بشكل حثيث على تطوير السياسات الوطنية في قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع التوجهات الدولية الحديثة، عبر تبني الأنظمة الذكية لبناء مسارات رقمية متقدمة في بيئة ابتكارية تستوعب التحولات التكنولوجية المتسارعة".وأشار أبو رغيف، إلى أن "أولويات العراق في هذا المسار تتجه منذ سنوات الى تشجيع بيئة الابتكار التكنولوجي، ورعاية المبادرات الرقمية، وتعزيز المهارات التقنية والقدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي المباشر، ضمن مسار التحول الرقمي وتطوير بمختلف القطاعات".وأوضح أن "المشاركة في هذه الفعاليات الدولية المهمة، تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات، والتفاعل مع الرؤى التنظيمية العالمية، وفق الأولويات المشتركة التي تمكّن الدول من تجاوز التحديات التقنية والتنظيمية المتجددة".