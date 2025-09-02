الصفحة الرئيسية
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
المزيد
أبو رغيف يؤكد سعي العراق لتحقيق نظام رقمي متكامل وبيئة ابتكارات آمنة
محليات
2025-09-02 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
أكد رئيس
هيئة الإعلام
والاتصالات،
نوفل أبو رغيف
، اليوم الثلاثاء، سعي
العراق
لتحقيق نظام رقمي متكامل وبيئة ابتكارات آمنة وحامية للبيانات.
وقال
أبو رغيف
، خلال كلمته في الجلسة الاولى لأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR-25)، أن "تنسيق
العمل الدولي
في قطاع الاتصالات أمر مهم لتعزيز البنى التحتية الرقمية بوصفها مرتكزات أساسية لتمكين الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مخرجاتها في الداخل والخارج، لافتاً الى أن
العراق
يعمل بشكل حثيث على تطوير السياسات الوطنية في قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع التوجهات الدولية الحديثة، عبر تبني الأنظمة الذكية لبناء مسارات رقمية متقدمة في بيئة ابتكارية تستوعب التحولات التكنولوجية المتسارعة".
وأشار أبو رغيف، إلى أن "أولويات العراق في هذا المسار تتجه منذ سنوات الى تشجيع بيئة الابتكار التكنولوجي، ورعاية المبادرات الرقمية، وتعزيز المهارات التقنية والقدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي المباشر، ضمن مسار التحول الرقمي وتطوير
الخدمات العامة
بمختلف القطاعات".
وأوضح أن "المشاركة في هذه الفعاليات الدولية المهمة، تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات، والتفاعل مع الرؤى التنظيمية العالمية، وفق الأولويات المشتركة التي تمكّن الدول من تجاوز التحديات التقنية والتنظيمية المتجددة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أبو رغيف يؤكد على حماية حقوق الفنانين ودعم المبادرات الثقافية
04:55 | 2025-07-10
أبو رغيف: الأمن السيبراني يمثّل إحدى أهم الأولويات المرتبطة بالعمل الإعلامي
02:24 | 2025-08-24
رشيد والسامرائي يؤكدان ضرورة تهيئة بيئة انتخابية آمنة
15:15 | 2025-07-05
وزير الداخلية يؤكد استعداد الوزارة وأجهزتها في دعم الأسرة الصحفية وتوفير البيئة الآمنة لعملها
11:10 | 2025-07-20
ابو
رغيف
الخدمات العامة
نوفل أبو رغيف
العمل الدولي
هيئة الإعلام
أبو رغيف
العراق
استرا
تيجي
+A
-A
