نسيته سائقة الخط في السيارة.. مصادر تروي كيفية وفاة الطفل "آدم" غربي بغداد

وقال الناشطون ومصادر محلية، إن "سائقة خط النقل إلى الروضة أنزلت الأطفال الذين كانوا في السيارة في الساعة 8:45 دقيقة من صباح يوم أمس، ونسيت الطفل آدم، وعندما انتهى الدوام في الساعة 12:45 ظهراً وعادت إلى السيارة وجدته قد فارق الحياة نتيجة الاختناق".وأضافت المصادر "السائقة أصيبت بصدمة ولم تعد قادرة على التكلم".