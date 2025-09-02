الصفحة الرئيسية
البث المباشر
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539395-638924182912368591.jpg
الرافدين: رفع الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز بقيمة مليار دينار
محليات
2025-09-02 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 شوهد
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الدفعة الثامنة من مبادرة الريادة والتميز، ضمن مبادرات
البنك المركزي العراقي
الهادفة إلى تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المصرف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "هذه الدفعة وُزعت على المستفيدين وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".
وأضاف، أن "المبادرة تأتي في إطار دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال، عبر توفير التمويل الميسر الذي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المصرف ماضٍ في تنفيذ برامجه التنموية بما يعزز دوره في دعم
الاقتصاد الوطني
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مصرف
الرافدين
البنك المركزي العراقي
الاقتصاد الوطني
مصرف الرافدين
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
