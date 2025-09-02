زراعة البصرة: تسويق 800 ألف طير للأسواق المحلية الشهر الماضي

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية في بيان ورد لـ ، إن "الكميات المسوقة من فروج اللحم توزعت بين الحقول المجازة بواقع 56,720 دجاجة، والحقول غير المجازة بواقع 798,500 دجاجة، مشيراً إلى أن "عملية التسويق شملت مختلف مناطق المحافظة".وأضاف أن "كوادر ، متمثلة بقسم خدمات الثروة الحيوانية والوحدات المتابعة لها في الشعب الزراعية، تواصل متابعتها الميدانية لحقول الدواجن، وتقديم الإرشادات البيطرية والفنية لأصحاب الحقول بهدف الوقاية من الأمراض، وضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، بما يسهم في سد حاجة السوق المحلي من المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على المستورد".وأشار إلى أن "استمرار هذه الوتيرة من الإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويساعد على استقرار أسعار لحوم الدواجن في الأسواق المحلية بما ينعكس إيجاباً على المستهلك".