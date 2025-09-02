النجف تتصدر المدن الأعلى حرارة في العراق ودهوك الأقل

وذكرت في تقرير ورد لـ ، أن الحرارة في محافظات وذي قار والمثنى وميسان ونينوى بلغت 44 درجة مئوية، تليها وصلاح الدين وأربيل وكركوك بواقع 43 درجة مئوية.وأضافت، أن وواسط وديالى وبابل سجلت درجة حرارة بلغت 42 مئوية، في حين سجلت أقل درجة حرارة في وهي 41 درجة مئوية.