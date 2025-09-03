بعد خمس سنوات على رحيلها.. عراقية تفوز بمسابقة دولية للحب والسلام

وجاء فوز سماء في فئة المقال باللغة الإنكليزية عن نصها الموسوم: "أوراق الحب للشفاء والسعادة.. الحب أفضل دواء للجسد والروح والعالم".ويُعيد هذا الإنجاز، الذي تحقق بعد نحو خمس سنوات على رحيلها بعمر (17) عاماً، تسليط الضوء على إرثها الإبداعي والإنساني، إذ لم يقتصر عطاؤها على اللوحات الفنية، بل امتد إلى الكتابة التي حملت رسالة المحبة والسلام.يذكر أن المقال الفائز كان في الأصل محاضرة قدمتها الراحلة عام 2018 خلال ورشة نظمتها شبكتها "الحياة لوحة رسم" في مكتبة الأجيال التابعة لدار الكتب والوثائق/ والآثار، حيث عرضت للأطفال رؤيتها حول دور المحبة في تعزيز النفسية والجسدية، والمساهمة في بناء عالم أكثر إنسانية.ويُنظر إلى هذا الفوز بوصفه وفاءً متجدداً لذكرى سماء الأمير، التي تركت خلفها بصمة مضيئة في الفن والفكر والعمل الإنساني.