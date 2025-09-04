مقاولو البصرة يهددون بالتصعيد: العقود تمنح لشركات محدودة

وقال رئيس الاتحاد ، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الاتحاد وحضرته ، ان "اتحاد المقاولين في يرفع صوته عالياً، ليُعلن أمام الرأي العام ووسائل الإعلام عن أزمة خانقة يواجهها قطاع المقاولات في محافظتنا العزيزة سببها الظلم والتهميش والاحتكار".وأضاف "لقد حُرمت مئات الشركات البصرية، التي هي عصب الاقتصاد المحلي، من فرص العمل لسنوات طويلة، بينما تمنح المشاريع لشركات محدودة"، مبيناً أن "وإن هذه المعضلة تتفاقم مع التمييز الواضح دون اي معيار عادل او شفافية في توزيع المشاريع، فضلاً عن تعطيل التي يفترض أن تُنصف الجميع".وتابع "في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة الايفاء بالوعود التي أطلقها محافظ البصرة بإشراك الشركات المحلية وتوسيع دائرة العمل، إلا أن هذه الوعود لم تتحول إلى واقع، وبقيت نفس الشركات السابقة هي المستفيد الوحيد بينما ظلت مئات الشركات الأخرى معطلة ومهمشة".وطالب رئيس اتحاد مقاولي البصرة بـ"كسر الاحتكار وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع، والالتزام بتنفيذ قرارات ، ووزارة التخطيط، وفتح حوار مباشر وشفاف مع محافظ البصرة لإيجاد حلول عاجلة".وأشار إلى أن "إنصاف الشركات البصرية هو حق أصيل وضمانة لتنمية حقيقية تعود بالخير على البصرة وأهلها الكرام، وعند عدم تحقيق هذه المطالب سنقوم باتخاذ خطوات أكثر تصعيدية ومفاجئة تسبق المظاهرات والاعتصامات".