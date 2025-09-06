حرارة منخفضة لاسبوع كامل وثلاث محافظات تدخل الثلاثينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة لتتجاوز سرعتها أكثر من 30 كم/س في المنطقة الجنوبية مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتتجاوز سرعتها في بعض الأماكن إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".