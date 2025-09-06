العدل: إطلاق سراح 1136 نزيلاً خلال آب 2025

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "دائرة الإصلاح تواصل متابعة إجراءات إطلاق السراح بشكل دقيق بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، حرصاً على إنجاز مهامها وفق الضوابط المعمول بها وبأعلى درجات الشفافية".وأشارت إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى صون حقوق النزلاء، وتسهيل عودتهم إلى المجتمع بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مع العمل على متابعة أوضاعهم القانونية والاجتماعية بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم بصورة فاعلة".