انتهاكات ما بعد انقلاب 1980.. قرار بتحويل سجن آمد إلى متحف تذكاري

– محليات



أصدرت "مجموعة سجن آمد – 5" بياناً صحفياً أمام مبنى السجن، الذي شهد بعد انقلاب 12 1980 العسكري أبشع أشكال التعذيب بحق الكرد.





كما قُدمت تقارير إلى ، تضمنت شهادات الضحايا حول ما جرى داخل السجن.



وأشار الضحايا إلى أنهم يتابعون عن قرب عملية إنشاء المتحف.



وقال نوري سينير، أحد السجناء السابقين: كان مهماً ألا يُترك هذا المكان لمصالح بعض التجار، بل أن يتحول إلى متحف يحمل دلالاته التاريخية، الآن تحقق ذلك، وما سيجري لاحقاً سيكون مفيداً لنا، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كردية.



وأكد معتقلون سابقون أن على الأجيال الجديدة أن تعرف حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له الكرد في هذا السجن، والذي اعتُبر آنذاك رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان عالمياً، وبالتالي يجب أن يتحول إلى متحف يوثق هذه الحقائق.

من جانبه، قال رفيق كاراكوتش، أحد المعتقلين السابقين: ما جرى هنا لم يكن ممكناً أن يحدث في مكان آخر، كل شيء خرج عن السيطرة، حتى الذين لم تكن لهم علاقة بالحركة الكردية تعرضوا للتعذيب فقط لأنهم كرد، الهدف كان محو هوية الكرد، لذلك يجب أن يعرف شعبنا ما حدث في هذا المكان.



وشدد الضحايا على أن تحويل سجن آمد إلى متحف أمر في غاية الأهمية، لأنه كان مكاناً جرى فيه استهداف الهوية واللغة الكردية. مؤكدين على ضرورة أن تكون اللغة الكردية جزءاً من المتحف، وأن تُعرض فيه بشكل واضح كل أشكال الانتهاكات والجرائم التي مورست داخل السجن.