المباشرة بمشروع إنشاء طريق خدمي يحاذي "سريع أبو غريب"

وقال المحافظ في بيان ورد لـ إن "المباشرة تمت بتنفيذ الجزء الشمالي من مشروع إنشاء الطريق الخدمي المحاذي لطريق المرور السريع رقم (1) في "، مؤكداً أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في شبكة الطرق بالعاصمة".وأضاف أن "المشروع يتضمن تطوير الشارع الخدمي على جانبي بطول 12 كيلومتراً يمتد من الكيلو (3) وحتى الكيلو (15)، بما يسهم في ربط مناطق يمين ويسار الطريق السريع، وتسهيل حركة النقل باتجاه نواحي النصر والسلام وبوابة السلام".وأشار العطواني إلى أن "أهمية المشروع تزداد بعد تطوير ثلاثة جسور رئيسية على الطريق السريع من قبل المحافظة، ما سيضاعف من انسيابية الحركة ويخدم شريحة واسعة من المواطنين".