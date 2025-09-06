العراق والسعودية يبحثان تعزيز الشراكة في الاتصالات والتقنية

وذكر بيان لهيئة الإعلام والاتصالات، ان رئيسها "التقى نظيره السعودي محافظ والفضاء والتقنية في ، هيثم ، وذلك ضمن أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR-25) المقامة في العاصمة ، بالشراكة مع (ITU)".وأشاد ، وفق البيان، "بدور المملكة في اقامة وتنظيم هذه الندوة العالمية النوعية عادّاً ذلك رصيداً استراتيجياً في مسيرة قطاع الاتصالات وتعزيزاً لدوره الحيوي في المنطقة العربية".وبحسب البيان، فإن "اللقاء بحث سبل تعميق بين والمملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، ومناقشة آفاق التعاون الثنائي بما يعزز التكامل الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة بين الهيأتين. كما ناقش الجانبان آليات تطوير برامج تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التدريب التقني المتخصص، والتعاون في المشاريع التي تخدم خطط التحول الرقمي في البلدين".وأكد أبو رغيف "حرص العراق على تطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني، وخلق بيئة مشتركة تسهم في اعداد اللوائح التنظيمية وحماية الرقمي وتعزيز الثقة بالتقنيات الحديثة ودور الاتصالات في دعم للجانبين".