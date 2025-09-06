انقاذ طفل في كربلاء من الموت بعد ابتلاعه "خنفساء".. (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "فريقاً طبياً في أنقذ حياة طفلاً بعد ابتلاعه حشرة الخنفساء".وأضاف، أن "الفريق الطبي استخرج الخنفساء من احشاء الطفل وقام بإنعاشه وفحصه للتأكد من حالته الصحية".ادناه الصور: