الموارد المائية تحسمها عبر السومرية بشأن تلوث المياه وتوجه دعوة "مهمة"

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، لـ ، إن "هناك ثلاثة أنواع من التجاوزات التي تؤثر سلبا على الممرات المائية، من أبرزها الملوثات الناتجة عن مياه الصرف الصحي والمياه الراجعة من المؤسسات الصناعية والصحية، إضافة إلى بحيرات الأسماك".وأضاف: "في السابق، كنا نتمكن من ضخ كميات إضافية من المياه الخام عند رصد أي زيادة في نسب الملوثات، مما ساعد في تخفيف آثارها، وذلك بفضل وفرة الإيرادات المائية. لكن اليوم، ومع تراجع هذه الإيرادات، لا يمكننا التضحية بمياه الشرب لتعويض أخطاء أو تقصير بعض المؤسسات".ودعا شمال، جميع الجهات المعنية إلى "الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية، والعمل على عدم إلقاء الملوثات في ، لما لذلك من آثار مباشرة على العامة والموارد المائية".وأشار شمال إلى أن "منظومة المياه تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: الماء الخام، ومحطات التحلية، وشبكة التوزيع، مؤكدا أن المياه الخام ما تزال ضمن المواصفات العالمية من حيث الجودة، وتقع على عاتق محطات الإسالة مسؤولية كبيرة في معالجة وتنقية المياه وضبط نسب الكلور لضمان صلاحيتها وسلامتها للمستهلك".