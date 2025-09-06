كربلاء.. سقوط جسر قيد الإنشاء على عجلتين

وقال المصدر لـ ، إن "جسراً قيد الإنشاء في منطقة العطيشي الواقعة في مدخل ، انهار مساء اليوم".وأضاف، ان "الجسر سقط على عجلتين وفرق الإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث".