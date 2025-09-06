أول تعليق من الحكومة المحلية في كربلاء على حادث سقوط المجسر

وذكر للخطابي في بيان ورد لـ ، أنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من محافظ المهندس ، تتواصل الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء المجسر أثناء أعمال الصب في مشروع إنشاء المجسر الواقع عند تقاطع قضاء الحسينية على محور ".وأشار الى انه "تم إنقاذ العجلة الأولى بنجاح فيما تستمر الأعمال حاليا لإنقاذ العجلة الثانية وسط متابعة دقيقة من المحافظ لتوفير جميع الإمكانيات اللازمة".