توجيه حكومي يخص حادث مشروع المجسر في كربلاء

وجه ، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بعد حادث مشروع المجسر في .

وقال في بيان "تابع رئيس ، باهتمام كبير، تطورات الحادث المؤسف في موقع مشروع مجسر العطيشي بمدينة ، قيد الإنشاء، ووجّه على الفور، بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية".

وشهدت مدينة كربلاء، اليوم السبت، سقوط قيد الإنشاء على عجلتين مدنيتين.