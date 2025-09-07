الحدث الوحيد خلال عقد.. العراقيون على موعد مع "قمر أحمر" ثم "اختفاء تام" لساعات

ومن المتوقع ان يبدأ خسوف شبه الظل عند الساعة 6:28 مساءً، ويبدأ الخسوف الكلي تدريجياً عند الساعة 7:27 مساءً، وسيصل القمر إلى ذروته عند الساعة 8:30 مساءً، ويستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و22 دقيقة.بعد ذلك، يبدأ القمر بالظهور تدريجياً عند الساعة 9:53 مساءً، وينتهي الخسوف الجزئي تماماً عند الساعة 10:56 مساءً.‏ويتحول القمر إلى اللون الأحمر بسبب انكسار عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تنتشر ألوان الطيف ويصل إلى القمر الضوء الأحمر فقط، كما يحدث عند شروق وغروب الشمس.و‏سيكون هذا الخسوف الأوسع مشاهدة على مستوى العالم، حيث سيتمكن أكثر من 80٪ من سكان العالم من متابعته، وسيُشاهد بوضوح من والدول العربية، ، أوروبا، أفريقيا، ، والقطب الجنوبي، بحسب منصة "تلسكوب العراق".و‏يُعد هذا الخسوف الوحيد الذي يمكن من العراق خلال عقد كامل، بعد آخر خسوف كلي في 2018/7/27، والخسوف القمري الكلي القادم المشاهد من العراق سيكون في 2028/12/31، يليه خسوف قمري كلي آخر في 2029/12/21.