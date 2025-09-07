جنايات الانبار: السجن المؤبد بحق مدان ضبط بحوزته 60 ألف حبة مخدرة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المدان ضبط بحوزته 60 ألف حبة مخدرة من مادة المثيل امفيتامين ومواد مخدرة أخرى.وصدر الحكم بحقه – بحسب البيان - استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.