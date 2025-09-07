القضاء العراقي: نتحرك بمسارين لاسترداد الأموال والمطلوبين من الخارج

وقال القاضي الأول في المحكمة أياد محسن ضمد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين".وأوضح، أن "الخط الأول يتعلق باستعادة الأموال المهربة خارج عبر جهود ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية".وأضاف، أن "الجهود المبذولة أسفرت عن استعادة الكثير من الأموال، فضلاً عن استرداد عدد كبير من المتهمين الصادر بحقهم أحكام وأوامر قبض".