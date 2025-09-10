تعديلات "مرتقبة" على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

وقال عضو والبيئة في ، ، إن للمجلس عدداً من التعديلات على والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، مبيناً أن تلك التعديلات تأتي بناءً على الكثير من العمل والمقابلات التي أُجريت مع المتعاطين والضحايا لهذه الآفة، مشيراً إلى وجود فصل كامل يخص موضوع التعامل مع المتعاطي، منبهاً إلى وجود قناعة كاملة للجنة في التعامل مع المتعاطي كمريض وليس كمجرم أو مدمن.من جانبها، قالت عضو في مجلس النواب، نيسان الزاير، إن المجلس عمل على أن تكون القوانين صارمة بحق المتاجرين بالمخدرات.وأضافت الزاير أن "اللجنة تتعامل مع المتعاطي كمريض وتعمل على استحداث مصحات تستوعب الأشخاص الموجودين في البلد، مؤكدة تعاطفها مع العائلة التي لديها مدمن، إلا أنه في نفس الوقت يجب تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".أما المستشار الوطني للصحة النفسية في محمد، فقد قال إن "العمل جار بتطبيق الخطة التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ".وأضاف، أن الوزارة تعمل بالجوانب التوعوية بالاشتراك مع باقي الوزارات والهيئات والمنظمات والجانب الصحي والأمني والقضائي، مشيراً إلى وجود تقدم ملموس لتطبيق الاستراتيجية الخمسية وبنسبة 25 بالمئة خلال العام الحالي.وأكد محمد، أن المرحلة الماضية شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاطين على للعلاج مما يدل على انتشار الوعي والحملات التي تقوم بها جميع الوزارات والتي تكون حصانة لهم من الملاحقة القضائية، فضلاً عن وجود زيادة في عدد المؤهلين سواء في المصحات التابعة لوزارة أو الداخلية.وأوضح المستشار الوطني للصحة النفسية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق أجزاء أخرى من الخطة التنفيذية من الاستراتيجية كإجراء بروتوكولات وكتابة دليل خاص لعلاج المخدرات، فضلاً عن بناء وتشييد واستحداث مراكز أخرى لعلاج الإدمان في المحافظات، وتطبيق وإدخال البرامج الحديثة لغرض علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية.