تمديد استمارة التقديم على التعيينات لهذه الفئة

وذكر بيان للوزارة، انه "استنادا إلى توجيهات ، تنوه وتنمية الموارد عن تمديد التقديم على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيينات المركزية لخريجي كليات (الطب العام) من (الجامعات غير العراقية)".وأشار إلى أن التمديد سيكون "لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاحد المصادف 2025/9/14 إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المصادف 2025/9/16".