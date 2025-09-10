السيارات شبه متوقفة.. ازدحام مروري جديد يخنق بغداد

وتركزت الاختناقات المرورية في مناطق الباب الشرقي، وساحة الطيران، وشارع فلسطين، بالإضافة إلى مناطق والحرية واليرموك، وامتدت إلى طرق سريعة مثل وسريع .يشار إلى أن تشهد تكرارا لهذه الاختناقات في فترات الظهيرة، بسبب التداخل بين أوقات خروج الموظفين والطلبة، إلى جانب ازدياد أعداد المركبات وضيق بعض الطرقات.