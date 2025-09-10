تصل الى 400 الف دينار.. مكافآت موظفي الاقتراع والقرعة الاحد المقبل

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، ان "مفوضية الانتخابات ستجري قرعة اختيار موظفي الاقتراع يوم الاحد الموافق 14 أيلول الجاري الساعة 11 صباحا في القاعة الاعلامية للمكتب الوطني".وأضافت ان "قرار لتحديد مكافئة موظفي الاقتراع لانتخابات لسنة 2025 صدر كالاتي:-1-ان يكون الأجر للموظف الحكومي وفق مايلي :-أ- لمنسق مركز الاقتراع مبلغ (300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 200,000) مائتان الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .ت- لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 150,000) مائة وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت (خاص) او عام فقط .2-ان يكون الأجر للطالب او الخريج وفق مايلي :-أ -لمنسق مركز الاقتراع مبلغ ( 400,000) اربعمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .ت -لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 250,000) مائتان وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .3-تكون اجور الموظفين الاحتياطي والبالغ نسبتهم (5%) من عدد موظفي الاقتراع وكمايلي:أ -للموظف الحكومي مبلغ ( 50,000) خمسون الف دينار مع منح كتاب شكر وتقدير.ب -للطالب او الخريج مبلغ ( 100,000) مائة الف دينار.4-لا يجوز ان يتم الجمع بين اجري يومي التصويت الخاص والعام .5 - في حال تطلب الامر ان يعمل ذات الشخص في يومي التصويت خاص وعام يضاف الى احد الاجريين مبلغ ( 100,000) مائة الف دينار فقط تعويضاً عن عمله في يوم التصويت الثاني .6 - يتحمل المتقدم اجور رسوم المصادقة على التعهدات واجور صرف المكافئة