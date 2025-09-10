امرأة تقتل طفلها المصاب بالتوحد وتحاول الانتحار في كربلاء.. هذه التفاصيل

وقال المصدر لـ ، إن "امرأة قامت بقتل طفلها المصاب بالتوحد البالغ من العمر عشر سنوات خنقاً في حجابها، وبعدها حاولت الانتحار من خلال رمي نفسها في نهر ".وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت من انقاذها، وحاليا جاري التحقيق معها لمعرفة الأسباب".