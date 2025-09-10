السامرائي يبحث أوضاع بغداد واحتياجات مناطقها

بحث رئيس تحالف العزم مثنّى ، الأربعاء، أوضاع العاصمة واحتياجات مناطقها.

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الشيخ مضر رشيد عبد الله في ، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء".

وتناول اللقاء وفق البيان "أوضاع بغداد واحتياجات مناطقها وأبنائها، مع التأكيد على الدور الذي يضطلع به أعضاء التحالف في خدمة مناطقهم وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم".