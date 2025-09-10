الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540270-638931322329301080.jpg
السامرائي يبحث أوضاع بغداد واحتياجات مناطقها
محليات
2025-09-10 | 16:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
77 شوهد
بحث رئيس تحالف العزم مثنّى
السامرائي
، الأربعاء، أوضاع العاصمة
بغداد
واحتياجات مناطقها.
وقال مكتب
السامرائي
في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الشيخ مضر رشيد عبد الله في
بغداد
، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء".
وتناول اللقاء وفق البيان "أوضاع بغداد واحتياجات مناطقها وأبنائها، مع التأكيد على الدور الذي يضطلع به أعضاء التحالف في خدمة مناطقهم وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السامرائي
بغداد
