السوداني: التفرقة وتشظي الامة الإسلامية اسهما في تمادي عدوان الكيان الغاصب

وقال في كلمة له خلال الحفل المركزي لذكرى الشريف وتابعته ، انه " نستذكر ونحتفل بذكرى ولادة الأعظم فإننا نعيد بعث أرواحنا على وفق تعاليمه ونقتفي خطى منظومته الأخلاقية والقيمية" لافتا الى ان " الرسول الأعظم هو الذي أضاء عتمة الجاهلية والحبل الذي مده الله سبحانه للبشرية".وتابع، انه "آلينا على أنفسنا أن نعمل وفق المصالح العليا لشعبنا في كل مواجهة مع الأزمات والتحديات ودليلنا في ذلك مصلحة الوطن والمواطن"، مبينا انه "وجب علينا اليوم أن نتقي صناع الفتن وتجارها أولئك الذين ينتفعون من آلام أهلنا ويعمدون إلى إضرام نار الفتنة والوقيعة والإساءة إلى السلم الاجتماعي والتآلف الذي ينعم به أبناء شعبنا".واردف السوداني: " التفرقة والتشظي الذي عانت منه أمتنا الإسلامية قد أسهم في تمادي العدوان مثلما فعل الكيان الغاصب حين أوغل بدماء الأبرياء في غزة وأعتدى على وعلى وأخيرا ما ارتكبه من اعتداء صارخ على قطر"، مشيرا الى ان " ما يحدث في منطقتنا يسهم فيه صانعو والفتن الطائفية وتجار الزيف والأوهام الملغومة بالكذب".