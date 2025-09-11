العراق يتابع مصير 21 مواطناً دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

وقال الصحاف، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "معلومات توافرت لدى في عن وجود 21 مهاجراً عراقياً داخل ليبيا"، مبينا أنه "وفقاً للمعلومات أن هؤلاء دخلوا الأراضي مؤخراً بطرق غير قانونية".وأضاف أن "السفارة باشرت فوراً التنسيق مع الجهات الليبية المعنية لإثبات رعويتهم وبدء إجراءات عودتهم الطوعية إلى البلاد".