إقرار لائحة الأعراف الجامعية في العراق

وذكر بيان للوزارة، انه "عقدت هيئة الرأي في اجتماعها التاسع برئاسة وزير والبحث العلمي وبحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".وأكد أن "الجامعات العراقية تعمل على مضاعفة أدائها المؤسسي والأكاديمي وتوظيف طاقاتها البحثية والتخصصية بما يعزز موقعها في مجتمع المعرفة ويستجيب لمتغيراتها مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على التعليم الجامعي يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التخصصات الحديثة، وفي مقدمتها ، وتطوير البرامج البحثية التي تضع الجامعات العراقية في مسار التنافسية العالمية".وشدد على "أهمية تسخير والتحول الرقمي الشامل في التعليم والتعلم والعمل على تطوير الأدوات والأبحاث التي تمكّن الجامعات العراقية من الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التاسع لهيأة الرأي وصوتوا بالإيجاب على مجموعة من القرارات:▪️ إقرار لائحة والتقاليد الجامعية العراقية.▪️ توفير نقاط الإلكترونية (POS) في الجامعات على وفق توجيهات وقرارات البنك المركزي.▪️ استكمال التحول الرقمي الشامل قبل انطلاق العام الدراسي 2026/2025.▪️ تحديث دليل الجامعات الخارجية وإضافة عدد منها إلى دليل الابتعاث.▪️ تغيير تسمية أصحاب الهمم أو أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى أصحاب القدرات المتميزة ودراسة استحداث كليات وأقسام لدعم هذه الشريحة.واختتم العبودي "الاجتماع بتوجيه الجامعات نحو تعزيز الشراكات العلمية والأكاديمية الدولية المنتجة بما يتيح تبادل الخبرات والبرامج والطلبة والتدريسيين والباحثين ويحقق أعلى مستوى من التكامل لتلبية المقتضيات العلمية والتقنية".