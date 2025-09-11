تخرج الدورة 55 ضباط عالية في كلية الشرطة الثانية بمحافظة البصرة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للشمري، ورد لـ ، انه "برعاية وحضور ، ومحافظ البصرة ، وعدد من أعضاء ، والشخصيات والقادة الأمنيين، تخرجت الدورة 55 ضباط عالية في بمحافظة البصرة".وأضاف، ان "وزير الداخلية ألقى كلمة بالمناسبة نقل في مستهلها تحيات وتهنئة رئيس القائد العام للقوات المسلحة "، مؤكداً أنه "ينظر إلى هذا التخرج بأنه محطة مضيئة في مسيرة بناء الدولة، ورسالة أمل متجددة وإصرار شبابنا على حمل الأمانة وصون أمن الوطن".وأكد الوزير أن "مؤسسات الدولة ماضية بعزم ثابت في إعداد الكفاءات وتأهيل الرجال ليكونوا حصناً منيعاً في مواجهة التحديات، وركيزة أساسية في ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار"، مباركا "جميع الجهود الكبيرة التي أسهمت في إنجاح هذه الدورة وتخرج هذه الكوكبة من الضباط".وفي ختام مراسيم حفل التخرج، "كرم الوزير المتميزين في هذه الدورة"، متمنياً "لجميع المتخرجين دوام النجاح والتقدم".