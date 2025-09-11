مكافحة المخدرات تكشف لـ السومرية: 270 حكم إعدام بحق تجار خلال عامين

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد في حديث لـ ، "جريمة جريمة عابرة للحدود وصار لزاما على الدول أن تجد آليات للتعاون المشترك في مجال والتنسيق لمكافحة هذه الآفة".

وأضاف " يعد من الدول المنفتحة على كل دول العالم في مجال مكافحة المخدرات"، مشيرا الى أن "شبكات تجارة المخدرات لا تعمل في بلد واحد وانما في بلدان عدة وهذا يتطلب تبادل المعلومات".

ولفت خلف الى أن المديرية "عملت على تأمين الحدود والكثير من الوسائل للحد من تجارة المخدرات"، كاشفا أنه "خلال عامين ونصف العام هناك اكثر من 270 حكم إعدام تخص المخدرات و1060 حكما بالمؤبد".