في بغداد.. 15 مصابا بحادث سير قرب "زفة عرس"

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإصابة 15 شخصا بحادث سير أثناء مرور "زفة عرس" جنوب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "سائق عجلة نوع فقد السيطرة على سيارته ما ادى الى انفجار اطار المركبة وانقلابها وانحرافها على جانب الطريق اثناء زفة عرس ضمن ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن اصابة 15 شخصا بينهم نساء"، مشيرا الى "عدم وجود وفيات".