صحة البصرة تقيم دعوى قضائية بحق عضو بمجلس المحافظة

أعلنت دائرة ، عن اقامة دعوى قضائية بحق عضو في مجلس المحافظة.

وقالت دائرة في بيان، "تم القيام برفع دعوى قانونية بحق احد اعضاء مجلس المحافظة بعد قيام الاخير باتهام العاملين في باتهامات وهمية وكاذبة ومنافية للاخلاق وشمول كافة العاملين دون تحديد ودون اثباتات".

وأضاف البيان "تهيب الدائرة بالقضاء العادل اخذ حق العاملين الذين يقدمون اسمى الخدمات الانسانية واثبتوا الجدارة والاخلاص في كل المحن التي مر بها والبصرة بالتحديد"، ولم يحدد البيان اسم عضو المجلس.